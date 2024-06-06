إصابة 4 لاعبين فى حادث أمام استاد القاهرة.. وكيل "شباب القليوبية" يكشف التفاصيل

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بخصوص حادث السير الذى تعرض له لاعبو الكاراتيه بمركز شباب مساكن اسكو، أنه أثناء خروجهم من بوابة استاد القاهرة بعد المشاركة والفوز بالبطولة التنشيطية للكاراتية قامت سيارة مسرعة أثناء عبور اللاعبين للطريق بإصابة عدد 4 لاعبين من أعضاء مركز شباب مساكن اسكو بشبرا، وهم: جنا محمد اسماعيل، وهبة محمد اسماعيل، وجني أشرف، وآدم أشرف.

وأضاف الصبروط، أن أحد اللاعبين تعرض لكسور وتركيب شرائح ومسامير وفى انتظار خروجه من المستشفى، ولاعبين آخرين أشقاء تم دخولهم الى العناية المركزة ولكن حالتهم مستقرة وتم الاطمئنان عليهم، وسلامة اللاعب الرابع والذى تعرض لبعض السحجات والخدوش والكدمات البسيطة.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على الفور بعد علمه بالواقعة للاطمئنان على اللاعبين، حيث موجها بالمتابعة المستمرة والتواصل مع أولياء أمورهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، والاطمئنان على حالتهم إلى أن يتم الخروج بصحة جيدة من المستشفى

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم التواصل مع مجلس الادارة لصرف إعانة مالية للاعبين المصابين بواقع 10 آلاف جنيها لكل لاعب باجمالى 40 ألف جنيه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من مدير المركز ورئيس مجلس الإدارة للمتابعة المستمرة للاعبين والاطمئنان عليهم وحتى خروجهم من المستشفى وتماثلهم للشفاء التام.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث إثر قيادته للسيارة بسرعة وتم نقل اللاعبين الى مستشفى هليوبلس، منوها أن إدارة المركز متضامنة مع أولياء الأمور إلى أن يتم الانتهاء من التحقيقات وأخذ حق اللاعبين بالشكل القانونى.