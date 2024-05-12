الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شبكة تلفزيون الحياة تذيع أول صلاة عشاء من مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره (صور)

قناة الحياة
قناة الحياة

قامت شبكة تليفزيون الحياة منذ قليل ببث مباشر أول صلاة العشاء، من مسجد السيدة زينب، بعد تطويره وافتتاحه اليوم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على وجود خطة للدولة المصرية، لإعادة إعمار مساجد آل البيت والصحابة. 

ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ أحمد تميم المراغي. وعقب صلاة العشاء، تذاع ندوة، عن فضل إعمار المساجد، يحاضر فيها: الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والمبتهل عبد الرحمن الأسواني، وتقديم الدكتور حسن مدني.

الجدير بالذكر، أن شبكة تليفزيون الحياة، كانت تذيع صلاة التراويح، في شهر رمضان المبارك، من مسجد الحسين وقد ساهم ذلك، في تصدر الشبكة، لمواقع التواصل الاجتماعي، طيلة شهر رمضان.

شبكة تليفزيون الحياة الحياة صلاة عشاء مسجد السيدة زينب عبد الفتاح السيسي السيسي

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