الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صابر الرباعى يشارك "الدستور" نجاح أغنيته الجديدة "الباشا" (فيديو)

صابر الرباعي
صابر الرباعي

أعرب النجم التونسي صابر الرباعي عن سعادته بتخطي أغنيته الجديدة “الباشا” المليون الأول في 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وشارك صابر الرباعي “الدستور” نجاح الأغنية، وقال إن ردود أفعال الجمهور والتعليقات الإيجابية حول أغنية “الباشا” غمرته بسعادة كبيرة، خاصة أن الأغنية تعتبر لونًا جديدًا ومختلفًا عليه عن أعماله التي قدمها من قبل.

 

وأضاف أن تحقيق الأغنية أكثر من مليون مشاهدة في وقت وجيز يجعل لديه رغبة في تقديم المزيد من الأعمال الغنائية للجمهورين المصري والعربي، واعدًا جمهوره بتقديمه خلال  الفترة المقبلة عددًا من الأغنيات الجديدة والمختلفة، موجهًا الشكر لجمهوره على الدعم الكبير ولجميع صناع الأغنية.

 

أغنية الباشا

ويقدم النجم التونسي صابر الرباعي أغنية الباشا بشكل مختلف وقريب إلى الجمهور المصري من خلال اللغة العامية ويتغزل خلالها في حبيبته التي يصفها بـ"الباشا" بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة.

صابر الرباعى لـ"الدستور": أغنية الباشا شكل جديد ومختلف عن أعمالى السابقة (انفوجراف)

 

كلمات أغنية الباشا

“الباشا أبو وردة في خده بيمسي على الحلوين.. ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اتنين.. من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات.. ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات.. الباشا أما بيتكلم وكأنه بيعزف عود.. سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشره وبارع.. راسي في حتته وكبير.. لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير.. للباشا للباشا تترص الناس طوابير شبعان لف وبتسوح.. والباشا يا ناس تقلان.. ده أنا من حيرتي وأنا مروح بتلخبط في العنوان.. الباشا أما بيتكلم وكانه بيعزف عود.. سلمته وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود".

 

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