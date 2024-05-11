صابر الرباعى لـ"الدستور": أغنية الباشا شكل جديد ومختلف عن أعمالى السابقة (انفوجراف)

طرح النجم التوتسي صابر الرباعي، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الباشا”، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتحدث صابر الرباعي لـ"الدستور"، عن تفاصيل وكواليس أغنية الباشا وذلك في الأنفوجراف التالي:

صابر الرباعي

https://www.youtube.com/shorts/TR5ulCDv2sY

وتقول كلمات الأغنية:

“الباشا أبووردة في خده بيمسي على الحلوين ده جمال أصلي بتاع بلده وماشوفتش زيه اتنين من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات ده جمال وأصل ومعدي ماهو برضه الناس مقامات الباشا أما بيتكلم وكأنه بيعزف عود سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود علي سنجة عشرة، وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير الباشا ياناس متربي ع العز وع الاتيكيت ببصم وبقول بالعربي أنا من قلبي اتشديت شبعان لف وبتسوح والباشا يا ناس تقلان ده أنا من حيرتي وأنا مروح بتلخبط في العنوان الباشا أما بيتكلم وكأنه بيعزف عود سلمته وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود على سنجة عشرة وبارع راسي في حتته وكبير لما بينزل في الشارع تترص الناس طوابير للباشا للباشا تترص الناس طوابير”.