بسمة بوسيل: "البدايات" أول أغنية رسمية فى مشواري الفني مع تامر حسني

طرحت المطربة بسمة بوسيل، أغنية جديدة بعنوان “البدايات” منذ قليل عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، إنتاج تامر حسني.

وشاركت “بوسيل” مقطع من أغنيتها الجديدة لتعلن عن طرحها على يوتيوب، وكشفت كواليس الأغنية عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، وعلقت قائلة: “البدايات أجمل بص حواليك وأسأل، اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم، مستنية رأيكم”.



وأضافت: “على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله اننا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني و قالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك ، و طلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي ، فمترددش لحظه انه يديهالي، وهي اول اغنيه رسميه في مشواري الفني، كلمات / ايمن بهجت قمر، الحان / محمد يحيى، توزيع و مكس / فهد، مستر / مصطفى رؤوف، انتاج / تامرحسني”.



جدير بالذكر أنه كانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي عن انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".

وعن أنباء عودتهما كتبت بسمة بوسيل عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أنا صحيت على أخبار مش صحيحة.. إحنا مرجعناش لبعض، هو نزل صورة عائلية عشان يفرح الأولاد عشان مش هيقدر يحضر معاهم رأس السنة.. آسفين على سوء الفهم".