الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رجعوا لبعض ونسيوا مشاكلهم.. تامر حسنى يكشف عن رجوعه لبسمة بوسيل (فيديو)

تامر حسني وعائلته
تامر حسني وعائلته

كتبت بسمة بوسيل يوم ٢٧ أبريل  استوري على انستجرام، وقالت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب.

و بدوره كتب تامر حسني "وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق، وتم الطلاق بيني وبين بسمة بوسيل، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل خير، وعشرة 12 سنة مش قليل يا بسوم، وسأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله.

لكن ماذا حدث بعد 8 شهور؟

جدل وتسائلات كثيرة بسبب نشر الفنان تامر حسني صورة عائلية على انستجرام وظهر فيها وبجوارة بسمة بوسيل وأولادهم في المنزل، وده تزامن مع الاحتفالات بكريسماس 2024.

و كتب عليها "كل سنة، وأنتم طيبين.. ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

لمعرفة باقي الحكاية شاهدوا الفيديو: 

بسمة بوسيل تامر الطلاق استورى انستجرام

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رجعوا لبعض ونسيوا مشاكلهم.. تامر حسنى يكشف عن رجوعه لبسمة بوسيل (فيديو)

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