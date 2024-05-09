الموت يفجع أسرة الفنانة يسرا اللوزى

فجع الموت الفنانة يسرا اللوزي وذلك بعد رحيل والدتها سوسن فؤاد المارديني منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير من مسجد عمر مكرم، غدًا الجمعة عقب صلاة العصر وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من يوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

وحرصت يسرا اللوزي مساءً على تقديم واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشاركت “يسرا” منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: “البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي السينمائية

في بطولته كل من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.