الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الموت يفجع أسرة الفنانة يسرا اللوزى

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

فجع الموت الفنانة يسرا اللوزي وذلك بعد رحيل والدتها سوسن فؤاد المارديني منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير من مسجد عمر مكرم، غدًا الجمعة عقب صلاة العصر وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من يوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

 

وحرصت يسرا اللوزي مساءً على تقديم  واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

 

وشاركت “يسرا” منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: “البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي السينمائية

في بطولته كل من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

الزمالك والدة الفنانة يسرا اللوزي تشييع جثمان يسرا اللوزي مسجد عمر مكرم

مواد متعلقة

8 بوسترات لأبطال "دواعي السفر" على "WATCH IT" (صور)

276 مليون مشاهدة.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر ترند العرب مع "صاحبة السعادة"

إسعاد يونس تعتذر عن عدم حضور جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز.. ما السبب؟

"الموسيقيين" تنعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

بعد قضية شيكات دون رصيد.. نسرين طافش تستعد لتصوير "وحوح"

تعاون إعلامى بين الوطنية للإعلام وتليفزيون باكستان

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

بعد تغييره.. موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة كريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

رجاء وقلوب حمراء.. بماذا رد أحمد العوضى على "عشق" ياسمين عبدالعزيز؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

30 مايو.. الحكم على حسين الشحات في قضية إهانة الشيبي

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين