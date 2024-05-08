"الموسيقيين" تنعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

قدمت نقابة المهن الموسيقية، واجب العزاء فى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة فى بيان الأربعاء: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز وتتقدم النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوا، وأنا لله وأنا اليه راجعون".

من جهة أخرى، قدم كريم عبد العزيز فى رمضان الماضى مسلسل الحشاشين وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

“الحشاشين” مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح (كريم عبد العزيز) فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا.