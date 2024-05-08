تعاون إعلامى بين الوطنية للإعلام وتليفزيون باكستان

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء، وفدًا إعلاميًا من باكستان يضم إعلاميين من التليفزيون الباكستاني وخبراء إعلام وصحفيين، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حضر اللقاء المستشارة دينا صبري بوزارة الخارجية.

وأكد الوفد الإعلامي الباكستاني أهمية لقاء المسئولين بالوطنية للإعلام وتفعيل التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى العريق، والاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة التى تزخر بها القلعة الإعلامية الوطنية العريقة بماسبيرو.

رحب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالوفد الإعلامي الباكستاني، مؤكدًا استعداد الهيئة للتعاون فى جميع المجالات خاصة تدريب الكوادر الإعلامية بتليفزيون باكستان، والعمل على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك من خلال التبادل والإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية من حيث التعاون فى المجال الإخباري والإنتاج البرامجي المشترك والتدريب، واتفق الجانبان على المضي قدمًا نحو تفعيل التعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية.