الإثنين 06 مايو 2024
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فن

بنظارة سوداء.. مسلم يشعل أجواء ثاني حفلات "ليالي مصر" (صور)

مسلم
مسلم

أحيا مطرب المهرجانات مسلم ثاني حفلات “ليالي مصر” في مدينة العبور، واشعل أجواء الحفل بأغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ولفت “مسلم” الانظار مرتديا نظارة سوداء، وقدم باقة كبيرة من أغنياته التي يطلق عليها لقب “مهرجانات” وسط تصفيق حاد من قبل الحضور، وشاركه الحفل المطرب رامي صبري.

"ليالي مصر،" هو مشروع أطلقته شركتي "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة  لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وأطلقت شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع «ليالي مصر»، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وهو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي ليالي مصر تذكرتى شم النسيم المتحدة الفاعليات الترفيهية

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