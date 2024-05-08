الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أكرم حسنى ينعى والدة الفنان كريم عبدالعزيز: نسألكم الدعاء

أكرم حسني
أكرم حسني

حرص الفنان أكرم حسني على نعي والدة صديقه الفنان كريم عبدالعزيز، والتي وافتها المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشارك أكرم منشورًا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز  والدة الفنان كريم عبدالعزيز، اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أهل الجنة، نسألكم الدعاء".

 

وكان أعلن المخرج عمر عبدالعزيز عن وفاة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن تشييع الجنازة سيكون غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

من جهة أخرى، قدم كريم عبدالعزيز فى رمضان الماضى مسلسل "الحشاشين" وشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

"الحشاشين" مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح "كريم عبدالعزيز" فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية  وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

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