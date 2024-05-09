الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

«تروسيكل المستريحة» يتسبب في أزمة بمصر الجديدة: ما قصة مصطفى غريب؟

الفنان مصطفى غريب
الفنان مصطفى غريب

شهد ميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة تجمع عدد كبير من سكان المنطقة حول الفنان مصطفى غريب أثناء تصوير مشاهد جديدة لفيلم “المستريحة” المقرر عرضه في دور العرض السينمائي قريبًا.

واستأنف فريق عمل فيلم “المستريحة” تصوير المشاهد بعد توقفه خلال شهر رمضان، بسبب انشغال بعض نجوم العمل بتصوير أعمال درامية أخرى واختار المخرج عمرو صلاح ميدان الإسماعيلية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية في الفيلم ولاقى العمل استحسانًا كبيرًا من الجمهور، الذي التف حول الفنان مصطفى غريب بإطلالته كشخصية 'عربي' التي جسدها خلال شهر رمضان.

المستريحة” بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

من جهة أخرى، حقق مصطفى غريب نجاح كبير بمشاركته في اجزاء مسلسل الكبير قوي السابع والثامن، وتدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

مصطفي غريب الفنان مصطفى غريب فيلم المستريحة ليلى علوي الإسماعيلية استئناف تصوير المستريحة

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