الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ليلى علوي وصناع فيلم "المستريحة" يحتفلون ببدء التصوير (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أحتفل اليوم فريق عمل فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد  ببداية التصوير، وسط أجواء من الفرحة، حيث انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم في أكثر من منطقة ما بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي. 

كما حرصت الفنانة ليلى علوي على التقاط الصور التذكارية مع فريق العمل وتقطيع التورته، قبل استكمال التصوير مرة أخرى.

فيلم «المستريحة» بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي ومنتج منفذ علوي أبوالعلا وانتاج طارق البدراوي وإخراج عمرو صلاح.

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فيلم المستريحة المستريحة ليلى علوي بيومي فؤاد النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد

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