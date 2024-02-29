الخميس 29 فبراير 2024
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فن

اليوم.. افتتاح معرض للمصور محمد بكر ضمن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

يُفتتح، اليوم الخميس، معرضا للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر بقصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويضم المعرض صورا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، التقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام  أمام وخلف الكاميرا.

محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا 

يذكر أن المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل أكثر من 60 عامًا في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخمًا من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم.

المخرج شادي عبد السلام

أما المخرج الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب.

ومنها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.

أما فيلمه  "المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، و حصد عددا من الجوائز العالمية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25، وتستمر فعالياته حتى يوم 5 مارس المقبل.

مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية محمد بكر شادي عبدالسلام

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