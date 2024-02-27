مسلسلات رمضان 2024.. عبد الرحمن محمد على بوستر مسلسل لحظة غضب منفردًا

طرحت منصة WATCH IT الرقمية بوستر دعائي جديد لمسلسل “لحظة غضب” الذي تخوض بطولته النجمة الأردنية صبا مبارك والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

عبد الرحمن محمد على بوستر مسلسل لحظة غضب

وظهر على البوستر الدعائي لمسلسل لحظة غضب الفنان الشاب عبد الرحمن محمد منفردا ضمن الحملة الترويجية لمنصة WATCH IT الرقمية.

عبد الرحمن محمد على بوستر مسلسل لحظة غضب

“لحظة غضب” هو اجتماعي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

قصة وأحداث مسلسل لحظة غضب

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

أبطال وصناع مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

ويعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.