مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال لحظة غضب لـ صبا مبارك

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عرض البوستر الدعائي والبرومو التشويقي لمسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" الأحداث والقائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل لحظة غضب.

قائمة أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك في مسلسل لحظة غضب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم:

-الفنانة صبا مبارك

- الفنان محمد شاهين

- الفنانة ناردين فرج

- الفنان على قاسم، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

- المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار

- تأليف مهاب طارق

- إنتاج طارق الجنايني

قصة مسلسل لحظة غضب لـصبا مبارك

ينتمي مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك.

مسلسلات رمضان 2024

كما يتناول مسلسل لحظة غضب العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

جدير بالذكر أنه تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب، كما طرحت منصة واتش إت تحت شعار "رمضان عندنا" عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وان قدموه في أعمالهم المختلفة.

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