الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| طرح الإعلان الدعائي لمسلسل "لحظة غضب" (فيديو)

أبطال مسلسل لحظة
أبطال مسلسل لحظة غضب

كشفت منصة "WATCH IT" الرقمية عن الإعلان الدعائي لأحدث أعمالها الأصلية الذي يحمل اسم “لحظة غضب” بطولة الفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه عبر المنصة خلال موسم دراما رمضان 2024.

وسيطر على الإعلان الدعائي لمسلسل "لحظة غضب" حالة شديدة من الغموض حول اختفاء "شريف" زوج صبا مبارك والذي اختفى بشكل مفاجئ ويبحث عنه جميع أبطال العمل خلال أحداث المسلسل للكشف عن لغز اختفائه.

قصة مسلسل "لحظة غضب"

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

"لحظة غضب" من أعمال "واتش إت" الأصلية ويتضمن 15 حلقة، ويعرض حصريًا عبر المنصة خلال الشهر الكريم وهو من إخراج عبدالعزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائي في "لحظة غضب" 2024.

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