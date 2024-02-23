الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. نسرين أمين على بوستر منفرد لمسلسل "بابا جه"

نسرين أمين مسلسل
نسرين أمين مسلسل بابا جه

طرحت شركة سعدي جوهر المنتجة لمسلسل “بابا جه” بوستر دعائي جديد للفنانة نسرين أمين ضمن الخطة الدعائية للعمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت الفنانة نسرين أمين منفردة على بوستر مسلسل “بابا جه” والتي تجسد خلال أحداث المسلسل دور موظفة في الإدارة التعليمية وهي زوجة النجم أكرم حسني بطل العمل ولديهما ثلاثة أبناء ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة.

ويواصل المخرج خالد مرعي، تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" بشكل منتظم يوميًا، للانتهاء من مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار صناع العمل على عرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن صناع العمل انتهوا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل بقيادة خالد مرعي، مشيرًا إلى انهم يواصلون تصوير العمل بالتزامن مع عرضه خلال رمضان 2024.

قصة مسلسل “بابا جه”

وتدور أحداث المسلسل حول هشام "أكرم حسني" رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها، ويشارك في بطولته نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف وأبرزهم كريم فهمي، وهم تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من النجم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريري، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمي، محمود البزاوي، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر ان المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين  والمؤلفين للتواجد، كما تتيح فرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، وأيضاً تتيح طرح أفكار أكثر تنوعا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.

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