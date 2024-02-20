الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

مسلسل الرسوم المتحركة
مسلسل الرسوم المتحركة سر المسجد

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام مسلسل رسوم متحركة جديد يحمل اسم “سر المسجد” والذي يتنمي إلى الأعمال الدينية في إطار توجيه أعمال مخصصة للأطفال، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 عبر إحدى قنواتها التابعة لها ومنصتها الرقمية WATCH IT.

أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد

ويرصد الدستور في السطور التالية أسماء شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة “سر المسجد”

سيف - سر المسجد

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سيف - سر المسجد

 

حبيبة - سر المسجد

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حبيبة - سر المسجد

 

الأب أمين - سر المسجد

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الأب أمين - سر المسجد

ياسين - سر المسجد

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ياسين - سر المسجد

القرد ميمو - سر المسجد

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القرد ميمو - سر المسجد

شروق - سر المسجد

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شروق - سر المسجد

 

الشيخ صلاح - سر المسجد

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الشيخ صلاح - سر المسجد

 

غلباوي - سر المسجد

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غلباوي - سر المسجد

الربوت فلتة - سر المسجد

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الربوت فلتة - سر المسجد

راشد - سر المسجد

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راشد - سر المسجد

صريح - سر المسجد

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صريح - سر المسجد

اللص الملثم - سر المسجد

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اللص الملثم - سر المسجد

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قصة وأحداث مسلسل الرسوم المتحركة سر المسجد

وتدور أحداث مسلسل سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات. 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 25 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك الأعمال: الحشاشين، والكبير أوي 8، وجودر، وصدفة، لحظة عضب، مسار إجباري، امبراطورية ميم، حق عرب، بيت الرفاعي، صيد العقارب، سر إلهي وغيرهم.

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