الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

براءة مصطفى كامل من تهمة سب وقدف سكرتير "الموسيقيين" السابق

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا ببراءة  الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من تهمة سب وقذف أحمد رمضان، سكرتير النقابة السابق، في القضية التي قام رمضان برفعها ضد النقيب.

 

 

من جانبه أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنان مصطفى كامل، في بيان رسمي، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية اليوم جاء بعد أن تقدم بالمستندات التي أثبتت للمحكمة براءة موكله من هذه التهمة.

 

وأضاف قنطوش أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة أصدرت حكم براءة الفنان مصطفى كامل وذلك في القضية التي تحمل رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية المقامة من المدعو أحمد رمضان.

 

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أصدرت في ديسمبر الماضي بيانًا بشأن شطب أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق من جدول النقابة.

 

وجاء في البيان: “أصدر مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقًا للقانون من مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، قرارًا بشأن الاستئناف على قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته والذي قضى في منطوقه الآتي: أولًا: قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلًا ورفضه موضوعًا”.

 

ثانيًا:- قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيًا دون المساس بالمعاش، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.

 

واختتم البيان: “هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه على جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار”.

 

يذكر أن أحمد رمضان طعن على فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد نقيب المهن الموسيقية وأصدرت النقابة بيانًا تؤكد فيه بطلان الطعن وجاء فيه “استيقظت الجمعية العمومية على مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل”.

المحكمة الاقتصادية الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل المهن الموسيقية أحمد رمضان ياسر قنطوش

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