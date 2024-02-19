الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. مخرج "بيت الرفاعى" يوشك على الانتهاء من التصوير

أمير كرارة من مسلسل
أمير كرارة من مسلسل بيت الرفاعي

يواصل المخرج أحمد نادر جلال تصوير مشاهد وأحداث مسلسل “بيت الرفاعي" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل العمل أن المخرج أحمد نادر جلال أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 80% من إجمالي مشاهد العمل.

أضاف المصدر أن مسلسل "بيت الرفاعي" صور أحمد نادر جلال مشاهده وأحداثه في العديد من أماكن التصوير الخارجية بين القاهرة وعدد من المحافظات، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لأبطاله وصناعه لاحتكاكهم بالجمهور أثناء التصوير أغلب الأوقات.

ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

"بيت الرفاعى" يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة، كل من النجم أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية الأعمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانون: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.

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