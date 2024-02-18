الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

امير كرارة
امير كرارة

ينتظر العديد من المواطنين تفاصيل مسلسلات دراما رمضان ٢٠٢٤ ومن بين مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسل أمير كرارة.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي 

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي صراعا شرسا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

يفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي 

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من  أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ 

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ 

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.

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