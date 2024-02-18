إجازات شهر رمضان 2024.. موعد عيد الفطر 2024
يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر رمضان ٢٠٢٤ حيث أيام قليلة تفصلنا عن رمضان وهي أيام الخير والبركة في هذا السياق يرصد موقع الدستور كل شيء عن شهر رمضان وإجازاته.
شهر رمضان يوافق كم من ميلادي 2024
أشار التقويم الميلادى إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون الإثنين 11 مارس 2024، ويعد شهر رمضان من الأشهر التى لها طابع روحانى خاص ومقدس لدى المسلمين فى جميع أنحاء العالم، وتأتى عدة شهر رمضان للعام المقبل 30 يومًا.
متي ينتهي شهر رمضان 2024
وفقا للخريطة الزمنية المعلنة عن شهر رمضان ينتهي شهر رمضان ٢٠٢٤ يوم الثلاثاء ٩ أبريل لعام ٢٠٢٤
إجازات شهر رمضان 2024
بالتزامن مع البحث عن شهر رمضان يبحث العديد من المواطنين عن إجازات شهر رمضان الرسمية وهي كالتالي :
الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:
يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.
يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.
الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:
يوم الجمعة 22 مارس 2024.
يوم السبت 23 مارس 2024.
الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:
يوم الجمعة 29 مارس 2024.
يوم السبت 30 مارس 2024.
الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:
يوم الجمعة 5 أبريل 2024.
يوم السبت 6 أبريل 2024
موعد عيد الفطر ٢٠٢٤
كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى نشرت منذ وقت سابق أجندة العطلات الرسمية ومن ضمنها موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2025، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.
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