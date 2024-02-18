بعد نوبة الهلع.. 4 حيل تساعد على النوم

عندما نُصاب بنوبة ذعر أو أفكار قلقة شديدة، قد يكون من الصعب جدًا النوم، نحن نستمر في التفكير الزائد ونجعل أنفسنا تدور في أفكارنا ونصبح أكثر قلقًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أنماط نوم غير منتظمة أو إجراءات فوضوية، من أجل وقف التصاعد.

هناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدنا على النوم، لذا شاركت المعالجة أليسون سيبونارا الحيل الخاصة بالنوم دون ذعر خلال السطور التالية ووفقًا لموقع hindustantimes

طرق الخلود للنوم

الطريقة العسكرية: في هذه الطريقة نحتاج أن نبدأ بإرخاء الوجه والفم والكتفين والصدر والساقين والفخذين والساقين وتصفية الذهن من خلال التفكير في مكان سعيد.

استرخاء العضلات التدريجي: في هذه التقنية، يحتاج الشخص إلى البدء في تمديد كل عضلات الجسم لبضع ثوان والاحتفاظ بها حتى تسترخي. حتى لو لم ننتهي من استرخاء كل جزء من الجسم، فيجب أن نسمح لأنفسنا بالنوم

تصور مكانًا سعيدًا: كل شخص لديه مكان سعيد يفكر فيه. يجب أن نتعمق أكثر في هذا المكان السعيد ونحاول معرفة تفاصيل محددة سيساعدنا هذا على تشتيت انتباهنا بشكل أكبر عن الأفكار القلقة واسترخاء أنفسنا.

نظافة أفضل للنوم: من أجل تجهيز الغرفة، يجب علينا ضبط درجة الحرارة، والحفاظ على الأضواء خافتة، وإبعاد جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية عنا.

يذكر أن الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، أكد أن نوبات الهلع قادرة على إحداث هزة نفسية وجسدية داخل المريض بصورة مفزعة، لدرجة أن المحيطين بالمريض يشعرون وكأنه سيرحل عن الدنيا.

وأكد الدكتور أحمد هارون، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أعراض نوبات الهلع تتمثل في التعرق الشديد، ضربات القلب المتزايدة، الشعور بالموت، الخوف الشديد من الموت، وهذه الأعراض صعبة للغاية على الذي يمر بها