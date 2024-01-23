الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري نفسي يكشف أسباب وأعراض نوبات الهلع المفزعة

أحمد هارون مستشار
أحمد هارون مستشار الصحة النفسية

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، إن نوبات الهلع قادرة على إحداث هزة نفسية وجسدية داخل المريض بصورة مفزعة، لدرجة أن المحيطين بالمريض يشعرون وكأنه سيرحل عن الدنيا.

نوبات الهلع القاسية 

وأكد الدكتور أحمد هارون، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن أعراض نوبات الهلع تتمثل في التعرق الشديد، ضربات القلب المتزايدة، الشعور بالموت، الخوف الشديد من الموت، وهذه الأعراض صعبة للغاية على الذي يمر بها.

الخوف المرضي 

وأضاف في حديثه، أن الخوف الشديد وغير الطبيعي أسوا أمر من الممكن أن يمر الإنسان به، الخوف يجعل الإنسان لا يهنأ بصحة أو مال أو ولد، لذا أصحاب الخوف الشديد عليهم الرجوع إلى الطبيب النفسي من أجل تلقي العلاج.

 

وتابع: "العلاج النفسي برنامج محكم لخطة معلنة، لذا الاعتقاد بأن العلاج النفسي مجرد الحديث بوضوح أمام الطبيب أمر خاطئ للغاية".

 

احمد هارون مستشار الصحة النفسية نوبات الهلع اعراض نوبات الهلع الخوف الشديد

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