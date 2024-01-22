الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معوض الخولي: جامعات الجيل الرابع تستهدف إخراج جيل مبدع

معوض الخولي
معوض الخولي

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الدولة المصرية اهتمت بصورة كبيرة بالجامعات التكنولوجية من أجل موكبة سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك حتى يخرج جيل قادر على مواجهة التقدم العالمي.

الجامعات الأهلية 

وأكد الدكتور معوض الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجامعات الأهلية والخاصة المصرية مؤهلة لأن تكون من جامعات الجيل الرابع،

 

وأضاف في حديثه، أن جامعات الجيل الرابع تستهدف إخراج جيل مبدع قادر على مواجهة تطوير سوق العمل بالقدر الكافي.

تطوير الجامعات المصرية

وتابع:" الجامعات الأهلية طفرة بمستوى التعليم العالي في مصر، والدولة المصرية اهتمت بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بهذا النزع التعليمي الحديث".

 

معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة اكسترا نيوز حديث الاخبار الجامعات الأهلية

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