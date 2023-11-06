الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بـ"طب المنصورة الجديدة"

جانب من الإختبارات
جانب من الإختبارات

تابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك لتفقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الHول لطلاب المستوى الثاني بكلية الطب - جامعة المنصورة الجديدة.

 

وأكد الدكتور معوض الخولي، أهمية انضباط اللجان والحرص على أن تتم بالتزام وهدوء، مشددا على توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد إدارة الكلية، وأستاذ المادة للتعامل مع أي مشكلات في الاختبارات، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

 

وأشاد رئيس الجامعة بالانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تم توفير لجنة خاصة للتعامل مع أي حالة طارئة ولم يتم رصد أية مشكلة أو حالة غش على مستوى جميع اللجان.

 

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معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول

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