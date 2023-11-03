الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: ثبات تعريفة الركوب لسيارات الأجرة على مستوى المحافظة

جانب من المرور علي
جانب من المرور علي المواقف بمحافظة الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ثبات الأجرة التعريفية لكل سيارات الأجرة على مستوى المحافظة.

وعلى الفور، كلَّف كلا من السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وأحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة بالمرور على كل المواقف العمومية للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية، والمرور على كل محطات تموين السيارات؛ للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة، وكذا إجراء الجرد الفعلي للمحطات.

وأوضح مختار أن التعديل الجديد في أسعار المحروقات شملت البنزين بأنواعه الثلاثة والغاز الطبيعي، وهى كالتالي:

( بنزين 95    12،50 جنيه للتر )
( بنزين 92   11،50 جنيه للتر )
( بنزين 80    10 جنيه للتر ).

( الغاز الطبيعي 5.50 جنيه للمتر المكعب) وتثبيت سعر السولار 8.25، والكيروسين 8.25، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

لجان المرور على مواقف السيارات

وقرر المحافظ، تشكيل لجان رئيسية وفرعية للمرور على مواقف السيارات العمومية والتاكسي والسرفيس وشركات النقل الجماعي  للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط العامة والداخلية وعدم تقسيم الخط والالتزام بالحمولة المقررة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة.

كما قرر مختار تشكيل لجنة للمرور على كل محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم حجبها وحصر الكميات الموجودة بكل محطه قبل تعديل الأسعار من خلال الدفاتر وبعد تعديل الأسعار من خلال التأكد الفعلي من محطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من أصحاب سيارات الأجرة أو أصحاب محطات تموين السيارات.

وشدد مختار على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

جانب من المرور علي المواقف بمحافظة الدقهلية
جانب من المرور علي المواقف بمحافظة الدقهلية
جانب من المرور علي المواقف بمحافظة الدقهلية
جانب من المرور علي المواقف بمحافظة الدقهلية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ثبات الأجرة التعريفية وكيل وزارة التموين بالدقهلية

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