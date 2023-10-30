الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صيدلة المنصورة" تستضيف طلاب 37 جامعة بالمؤتمر العلمي الـ28

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

يستضيف مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة المنصورة، EPSF-Mansoura المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF 28th Annual Congress
 

ويتم عقد المؤتمر سنويا ليضم طلبة الصيدلة من مختلف أنحاء الجمهورية بحضور 37 جامعة مصرية وأكثر من 650 طالب صيدلة من مختلف أنحاء الجمهورية.
 

تكمن أهمية المؤتمر في قدرته على ضم هذا العدد من الطلبة من مختلف الجامعات لتلقيهم فرصة جديدة للتعرف على مجالات مميزة تفتح آفاق وطرق واسعة. 
 

يقدم المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية والورش والمسابقات في المجالات الرائدة للصيادلة وفرصة للنقاش مع خبراء مهنة الصيدلة من مختلف المجالات وذلك بهدف رفع كفاءة الطلبة وإعدادهم لسوق العمل.
 

ولا يقتصر المؤتمر على المحاضرات والورش، بل يتبنى المؤتمر في هذه النسخة أحد القضايا المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على مجتمعاتنا ألا وهي الصحة العقلية وعلاقتها بالإدمان خاصة في فترات الضغط العصبي والأزمات.

ويتم على هامش هذه النسخة عدد من الفعاليات كأول قمة مهنية تضم 11 مؤسسة علمية وصيدلية لتوجيه الطلبة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مهرجان برنامج التبادل الطلابي SEP للتعريف بالبرنامج والتوعية بأهمية التنوع الثقافي.
 

وتعد استضافة الجمعية العمومية رقم 82 للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة من الفعاليات المهمة المقامة نظرا لاتخاذ القرارات ذات التأثير الكبير.

مكتب الاتحاد المصري جامعة المنصورة المنصورة المؤتمر العلمي السنوي رفع كفاءة الطلبة

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