مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة ومعهد المحاسبة الإدارية الدولي "IMA"

التقى الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، مع الدكتور أحمد السخاوي المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين الإداريين IMA بجمهورية مصر العربية، وحضر اللقاء الدكتور عبد القادر مبارك عميد كلية الأعمال، الدكتور على وردة وكيل الكلية، الدكتور مصطفى الفقي مدرس المحاسبة بالكلية.

وتناول اللقاء أهم محاور التعاون بين الجامعة والمعهد، بما يحقق المنافع المنشودة لطلاب الجامعة والبيئة المحيطة، ويساهم في بناء وتنمية تنافسية الطلاب والخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

" الخولي" يؤكد علي الاستعداد للتعاون مع الإقليمي لمعهد المحاسبين الإداريين

وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة على التعاون مع الإقليمي لمعهد المحاسبين الإداريين IMA، خاصة مع اهتمام الجامعة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة كذلك بالاستثمار في العنصر البشري، الذي يعُد أساس النجاح في مختلف المجالات، منوهًا إلى أن الجامعة تسعى لتحقيق أقصى استفادة يمكن تحقيقها للجانبين من خلال هذا التعاون المُثمر.

ويتناول التعاون، اعتماد مطابقة المقررات الدراسية بالكلية للمادة العلمية للشهادات المهنية، واستيفاء شروط اعتماد الجامعة كمركز معتمد لتقديم مقررات وامتحان CMA، وذلك بالتنسيق مع Prometric ، توفير المواد العلمية والتدريبية اللازمة للتأهيل والتدريب والامتحان بالنسبة لشهادة CMA والتي تعد واحدة من أهم الشهادات المهنية Professional Certificates المطلوبة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وكذلك وتوفير دراسات مسحية دورية عن مؤشرات الرواتب والدخول التي يتمتع بها الحاصلون على هذه الشهادات المهنية محليًا ودوليًا، بالإضافة الى توفير عدد 5 منح سنوية لطلاب الجامعة للامتحان واجتياز شروط الحصول على الشهادة، كما توفر منح سنوية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيما يتعلق برسوم عضوية المعهد، وكذلك إمكانية الحصول على منح لتغطية الدراسة في مرحلة الدكتوراه، وعمل اشتراك لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الأعمال في معهد المحاسبين الإداريين IMA ، والحصول علي شهادات معتمدة.

جانب من اللقاء