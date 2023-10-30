محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة لـ 17 إدارة تعليمية، جاء ذلك خلال عرض ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم مذكرة تفصيلية بالحركة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد

وأشار " مختار " إلى أنه تم عقد اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقًا لمعايير الجودة والإدارة والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية

وأكد على ضرورة إعادة هيكلة وتدوير كافة مديري الإدارات والعاملين في كافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالجهاز التنفيذي للمحافظة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال علي أكمل وجه.

تفاصيل حركة التنقلات

وكانت حركة تنقلات وتكليف مدير الإدارات التعليمية، قد شملت ( تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مدير ادارة غرب المنصورة التعليمية بدلا من تسيير اعمال مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية - ونقل عادل فؤاد علي ابراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية للعمل مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية - والإبقاء علي عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمية - وتكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مدير إدارة بلقاس التعليمية - وتكليف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديرًا لإدارة السنبلاوين التعليمية بدلًا من تسيير أعمال مدير إدارة السنبلاوين - وتكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديرًا لإدارة شربين التعليمية - وتكليف شوقي على الجوهري مديرًا لإدارة ميت غمر التعليمية بدلًا من تسيير أعمال مدير إدارة ميت غمر - ونقل عرفه حسين رمان من مدير إدارة الجمالية التعليمية للعمل مديرًا لإدارة أجا التعليمية - ونقل ايهاب فتح الله من العمل مديرًا لإدارة بنى عبيد التعليمية للعمل مديرًا لإدارة دكرنس التعليمية - والإبقاء علي السيد إبراهيم درويش مديرًا لإدارة تمي الامديد التعليمية - والإبقاء علي محمد معاطي عطيه مديرًا لإدارة نبروه التعليمية - وتكليف حسام محمد عبد الحميد وكيل إدارة طلخا التعليمية لتسيير أعمال مدير ادارة منية النصر لحين شغلها قانونا - ونقل أشرف محمد الغرباوي من العمل مدير إدارة بلقاس التعليمة للعمل مدير إدارة بني عبيد التعليمية - وتكلييف محمد عبد المنعم عبد العزيز وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية للعمل مدير إدارة الجمالية التعليمية - ونقل رضا محمد عبده صبح المكلف بتسيير اعمال مدير إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية - وتكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديرًا لإدارة المنزلة التعليمية بدلًا من تسيير اعمال مدير ادارة المنزلة - وتكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة المطرية التعليمية ).



كما ضمت أن حركة تنقلات وتكليف وكلاء الإدارات التعليمية، ( نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بنى عبيد التعليمية للعمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية - وتكليف ابراهيم جمعه منصور اخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية - ونقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير اعمال وكيل إدارة شربين التعليمية للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية - وتكليف محمد يحيي حجاج معلم خبير لغة انجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية - ونقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل ادارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية - وتكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية - وتكليف، عبد الحميد ابراهيم شعيب للعمل وكيل إدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير أعمال وكيل إدارة ميت غمر التعليمية - ونقل عبد العظيم أحمد هلال من العمل وكيل ادارة شرق المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة أجا التعليمية - والإبقاء علي ممدوح محمد أبو العز وكيلًا لإدارة دكرنس التعليمية.

وكذلك تكليف عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الامديد التعليمية - وتكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلًا من تكليفه بتسيير أعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية - وتكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة واعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية - وتكليف ليلي معروف صالح معلم خبير لغة انجليزية بإدارة دكرنس للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية - والإبقاء على الشحات إبراهيم السيد وكيلًا لإدارة الجمالية التعليمية - وتكليف محمد علي ابراهيم أخصائي أول اجتماعي بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية - وتكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة واعلام بإدارة أجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية - ونقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية ).