السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية على 369 منشأة خلال أسبوع بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 369 منشأة تبين أن 42 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 194 محضرًا وسحب 88 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1333 كيلو من أغذية متنوعة و150 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة ومعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بالأراضي الزراعية

"المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية" عنوان البرنامج التثقيفى السياسى للأشخاص ذوى الإعاقة بالدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ المراحل النهائية لمشروعات “حياة كريمة” بقرى شربين

محافظ الدقهلية يؤكد استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات

محافظ الدقهلية يستعرض مقترح الموازنة التقديرية للمنطقة الصناعية بجمصة

بتخفيض 25٪؜.. افتتاح معرضين للسلع الأساسية فى المنصورة

رفع 9200 طن مخلفات فى حملة مكبرة بمدينة الجمالية بالدقهلية

وقفة احتجاجية لمحامى الدقهلية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل