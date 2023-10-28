حملات تفتيشية على 369 منشأة خلال أسبوع بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 369 منشأة تبين أن 42 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 194 محضرًا وسحب 88 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1333 كيلو من أغذية متنوعة و150 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

جانب من الحمله