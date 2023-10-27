الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة ومعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بالأراضي الزراعية

معاينه مواقع انشاء
معاينه مواقع انشاء المشروعات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية، على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الدقهلية.


وأوضح "مختار" ان المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفواكه، والدواجن واللحوم ومزارع تسمين الدواجن والماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية.

 كما تتضمن المشروعات أيضا، وجود الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومشروعات تصنيع الاعلاف. 
 

ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني

أشار" مختار " الي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

 و أوضح محافظ الدقهلية، أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيره، مضيفا أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

 تفاصيل اللجان الخاصة بمتابعة المشروعات

ومن جانبه، أوضح مدير عام التنمية الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار أن اللجان المشكلة برئاسته، تضم في عضويتها كل من مديريات الزراعة والتموين والصحة والطب البيطري ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والإنتاج الحيواني والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة والإدارات الزراعية المختصة.

 وقد قامت بالمرور  والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار اليها بمراكز شربين واجا ودكرنس ومنية النصر والجمالية وبلقاس وطلخا وذلك تمهيدا للعرض على اللجان الفنية والدائمة واللجنة العليا للاستثمار، برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمار بنطاق الدقهلية.

معاينه مواقع انشاء المشروعات
معاينه مواقع انشاء المشروعات
معاينه مواقع انشاء المشروعات
معاينه مواقع انشاء المشروعات
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدن الدقهلية مشروعات تخدم الانتاج الزراعي

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