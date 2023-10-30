محافظ الدقهلية: الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بنسبة 80 % من "امتداد المشاية"

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين بجولة تفقدية تابع خلالها تنفيذ المراحل النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل ويضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1،250 متر، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.



جاء ذلك بحضور أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، ومني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.



وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري لوزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي.



مختار:القطاع الأول بطول 550 متر تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بطول 450 متر بنسبة 80 %

وأوضح " المحافظ " بأن القطاع الأول بطول 550 متر تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بطول 450 متر بنسبة 80 % بالإضافة إلي صب خرسانات ميول الجسر، وجاري البدء في تجهيز وتأسيس الممشي السياحي وتركيب الانترلوك.



ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول بالكامل وتركيب بلاط الانترلوك للممشي السياحي والرصيف ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين لحين الانتهاء من استكمال باقي المشروع، كما وجه بسرعة البدء في تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشى لربطه بشارع سعد زغلول.



وأشاد " المحافظ " بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري.

وأكد " مختار " علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره.

جانب من الجوله التفقديه