عبير من ذهب: ابنة القليوبية تتوج بـ3 ميداليات بالبطولة العربية للشباب

حصدت اللاعبة عبير محمد مصطفى ابنة محافظة الدقهلية، لاعبة المنتخب الوطني والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي الرباعية لرفع الأثقال بمركز شباب مدينة المطرية للناشئين، على 3 ميداليات ذهبية بالخطف والكلين والنطر، والمجموع ضمن منافسات وزن 71 كجم، فى البطولة العربية للشباب تحت 17 سنة.

وانطلقت منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين تحت 17 سنة لرفع الأثقال، وبطولة كأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال فى يومها الثالث، والتى يستضيفها مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالى، بمشاركة 27 دولة عربية وإفريقية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة د.منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعبه: عبير محمد مصطفى لفوزها بالمركز الأول في البطولة العربية للشباب لرفع الأثقال تحت 17 سنة، وللمدير الفنى الكابتن احمد الرفاعي، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن محمد الطنطاوي المشرف الفني على المشروع.

وتأتي إقامة البطولة بمصر في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية في إقامة البطولات على أرض المحروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، في استضافة العديد من البطولات العالمية، ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.