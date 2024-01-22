استشارى تحول رقمى: نشهد تطورًا للمناخ الخاص بريادة الأعمال فى مصر

قال د.محمد عزام، استشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن مراكز الإبداع مهمة لخلق بيئة ريادة الأعمال الناجحة وهذه المراكز دليل التطور التكنولوجي المصري.

ريادة الأعمال في مصر

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك تطورا للمناخ الخاص بريادة الأعمال في مصر السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة.

وتابع "تكنولوجيا المعلومات من الممكن أن تغير خريطة الاستثمار في مصر بصورة كبيرة، حيث التطور التكنولوجي أصبح عاملا أساسيا في جميع دول العالم، لهذا تسعى مصر إلى مواكبة هذا التطور بشكل سريع".

مراكز تكنولوجيا المعلومات

واستطرد "مراكز تكنولوجيا المعلومات تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وهذه الخدمات تعود بالنفع على الدولة في النهاية بشكل كبير".