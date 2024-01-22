سامح شكري: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة.. وما يحدث في فلسطين مخالف لمعايير الإنسانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يحدث في قطاع غزة مخالف لجميع معايير الإنسانية ويشير إلى أن المجتمع الدولي في وضع غير متسق مع المبادئ والدعوات لمراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مخالفة المعايير الدولية

وأكد سامح شكري، خلال لقاء خاص مع برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن حان الوقت لتنفيذ التوافق الدولي لحل الدولتين".

وتابع: "مصر تتطلع لإنهاء أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويحب وقف دوائر العنف التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، فمصر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى شركائنا في أمريكا وأوروبا اتخاذ أفعال بدلا من أقوال تجاه مخطط إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني".

وتابع: "لابد من وجود إرادة سياسية من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفا: "هناك اختلافات في الرؤى بين دول أوروبا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف في حديثه، أن اللقاءات مع الشركاء في أوروبا تزيد من التعاون في مختلف المجالات، كما أنها تأتي أيضا لمناقشة مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وأزمة قطاع غزة، معبرًا: "وسنركز على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بكميات أكبر".