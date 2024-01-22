الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق يحيى: دعواتنا كافة ذاهبة الآن للمنتخب المصري

طارق يحيى
طارق يحيى

عرض برنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرًا مصورًا لنجوم المنتخب المصري سابقًا ليكشف عن الدعم الكبير من قبل هؤلاء النجوم للمنتخب المصري الحالي.

نهائي البطولة الإفريقية

وقال الكابتن عمر الحديدي، نجم منتخب مصر الأسبق: "على الجماهير التفكير في المنتخب، وانتو قد المسئولية، بالتوفيق لمنتخب مصر، وبإذن الله نبارك قريب على الصعود والفوز بالنهائي".

وفي السياق ذاته، قال الكابتن فكري صالح، نجم منتخب مصر السابق: "بالتوفيق للمنتخب المصري، ومباراة كاب فيردي صعبة ولكن المنتخب قادر على فعل المستحيل، وبإذن الله المنتخب المصري سيفوز بالمباراة، والمنتخب يمتلك روح قتالية قوية وواضحة".

دعم المنتخب المصري 

كما قال الكابتن طارق يحيى، نجم منتخب مصر الأسبق، "إن دعوات كل المصريين الآن ذاهبة للمنتخب المصري، وكل التوفيق، الثامنة في انتظاركم، كل الدعم والمساندة للمنتخب، وربنا يكلل تعب المنتخب بالفوز بالبطولة، أدعم محمد صلاح والمنتخب بالكامل".

وأكد الكابتن ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد بلال، أن الشعب المصري بالكامل لديه ثقة في المنتتخب، وبإذن الله المنتخب يصعد ويحصل على البطولة.

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى على مسئوليتي صدى البلد الفوز بالبطولة الإفريقية

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