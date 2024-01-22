الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي ترد فيه على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول حدودها مع غزة مهم ومفصل وواضح ويرد على ادعاءات إسرائيل.

الاقتراب من الحدود المصرية 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها، معبرًا: "البيان تضمن رسالة تحذير شديدة اللهجة لإسرائيل، حيث قال البيان يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه محور صلاح الدين أو ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار، وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء".

التحذيرات المصرية 

وأشار إلى أن الدولة المصرية أرسلت الكثير من التحذيرات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، أي يمكن القول إن إسرائيل تحذر إسرائيل من الاقتراب من الحدود المصرية نهائيًا.

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى صدى البلد على مسئوليتي التحذيرات المصرية لإسرائيل

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