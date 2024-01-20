أحمد موسى يبرز عددًا من أخبار "الدستور" بتغطية حلقة برنامجه الليلة

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، في تغطية حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وعلق أحمد موسى، خلال هذه التغطية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول المكالمة التي جمعت بينه وبين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، والتي أكد خلالها أن نتنياهو لا يعارض حل الدولتين.

وكشف عن تعليقات الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، والتي اتهمت نتنياهو بأنه شريك مخالف بعد رفضه حل الدولتين وسعيه لزيادة الأزمة.

روابط الأخبار كما يلي:

بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وناقشنا الأمر سويًا

الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى يوبخون نتنياهو.. ويطرحون رؤية لإقامة دولة فلسطينية

نيويورك تايمز: تزايد الانقسامات الحادة داخل إسرائيل بشأن مسار الحرب والمحتجزين

السودان يدعو حركة عدم الانحياز إلى إدانة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع

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