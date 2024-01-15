الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: إنتاج مصر الحالى من السكر يصل لمليون طن سنويًا

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجان الإلكترونية التي تعمل ضد الوطن روجت لإغلاق مصنع السكر أبو قرقاص بالمنيا، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بالصحة على الإطلاق.

إنتاج مصر من السكر 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصنع أبوقرقاص مصنعان وليس مصنعًا واحدًا كما يتصور للكثيرين، حيث يوجد مصنع لقصب السكر ومصنع آخر للبنجر، لذا هذه المصانع تاريخية وإعلاقها لن يكون بهذه السهولة.

وأضاف في حديثه، أن زراعة القصب للفلاح مكلفة جدا للمزارع، فضلًا عن استهلاك كميات كبيرة من المياه.

تغطية الاستهلاك المحلي 

وتابع: "مساحات القصب المنزرعة في مصر 320 ألف فدان وهذا رقم كفء جدًا من أجل تغطية الاستهلاك المحلي، حيث تنتج هذه المساحات المزروعة قرابة المليون طن سكر سنويًا".

وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بحاجة إلى زراعة مساحات إضافة من قصب السكر أو البنجر على الإطلاق، حيث إنتاج مصر الحالي من السكر يصل لمليون طن.

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى صدى البلد إنتاج مصر من السكر على مسئوليتي

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