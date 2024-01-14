"عيب عليكم".. رسالة نارية من أحمد موسى لصلاح ولاعبى المنتخب

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من أداء لاعبي منتخب مصر أمام فريق منتخب موزمبيق في المباراة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

قال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الأحد، إن تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق به أخطاء، مؤكدا أن المنتخب أهدر العديد من الفرص في اقتناص الـ3 نقاط من موزمبيق.

ووجه مذيع ضدى البلد رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قال فيها: "مينفعش يا صلاح ما نخرجش من المباراة بالفوز، وعيب عليكم، وضربة الجزاء لصالح المنتخب جاءت بدعوات المصريين، ضربة الجزاء جاتلنا من السما".

وتابع: "إن شاء الله لعيبتنا رجالة وهتقدر تكمل وتجيبلنا البطولة، خاصة أن منتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية الثامنة".

وواصل "عيب عليكم في 100 مليون مصري مستنيين الفرحة من لاعبي المنتخب، ولازم محمد صلاح بكونه الكابتن يوبخ كل اللاعيبة النهاردة على الأداء ده".



