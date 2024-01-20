أحمد موسى للاعبي المنتخب المصري: يجب مصالحة الجماهير المصرية ولا مبرر للهزيمة

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة خاصة للاعبي المنتخب المصري مؤكدًا أن مباراة غانا انتهت وتم نسيانها، ولكن القادم هو الأهم ودائمًا لدينا أمل بفضل الله.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عاد بعد مباراة غانا لبطولة 2006، والتي وصفها بالعظيمة وبعدها 2008 و2010، وكانت مصر كلها تضع علم مصر، متمنيًا أن يتحقق ذلك ثانية.

وأكد أن الناس من حقها أن تغضب لأنه لم يتم تقديم ماكانت تتنظره من المنتخب، والمنتخبات الإفريقية لديها إصرار وروح على الفوز.

التخاذل والتراجع والهزيمة غير مسموحة

وتابع أن الرأس الأخضر منتخب ليس سهلًا وتصدر مجموعتنا ومن المقرر أن يقابله المنتخب المصري يوم الاثنين ويجب عدم الاستهانة بهذه المباراة وعلى اللاعيبة أن يدركوا أهمية المباراة لأنه هي من ستحدد مصيرهم كما أنه يجب مصالحة الجماهير المصرية بها فالتخاذل والتراجع والهزيمة غير مسموحة.