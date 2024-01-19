السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر  في حالة التأهل.

وغادر محمد صلاح مباراة مصر وغانا قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال المباراة.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثيرت الكثير من المخاوف حول غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما تأكد منذ لحظات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز من أجل مرافقة فريق الرأس الأخضر إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مباراة غانا وموزمبيق في المجموعة ذاتها.

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