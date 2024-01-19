طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المباراة المقبلة

كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، تفاصيل إصابة محمد صلاح لاعب الفراعنة خلال مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح، ويخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الرأس الأخضر".

وحصل منتخب مصر على النقطة الثانية ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت خلف الرأس الأخضر متصدر المجموعة.