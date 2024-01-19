التأهل يتأجل.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة مصر وغانا فى أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر وغانا بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الامم الأفريقية.

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقيقتين 69 و74 بينما جاء هدفا غانا عن طريق محمد قدوس في الدقيقتين 48 و71.

ارتفع رصيد منتخب مصر عند نقطتين في المركز الثاني مؤقتا بينما حصد منتخب غانا أول نقطة.

أحداث الشوط الأول

تدخل عنيف من مجيد أشيميرو على إمام عاشور في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

في الدقيقة الثالثة سدد محمد قدوس كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي.

في الدقيقة السادسة انفراد من انطوان سيمنيو وتدخل رائع من محمد الشناوي قبل ان يحتسب الحكم وجود تسلل.

سقوط مصطفى محمد في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من لاعب غانا.

وتوقف اللعب لعلاج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

محمد عبد المنعم أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة محمد صلاح ولكن شتتها جيديون مينساه لخارج الملعب.

جوردان أيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وشتتها مرموش لخارج الملعب.

في الدقيقة 19 طالب محمد صلاح بركلة جزاء لصالح عمر مرموش لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

توقف المباراة في الدقيقة 27 لعلاج عمر كمال.

أول فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 42 بعد عرضية من عمر كمال مرت أمام مرموش لتصل إلى محمد حمدي الذي مرر إلى إمام عاشور لكنه سدد الكرة سهلة في يد الحارس.

سقوط محمد صلاح في الدقيقة 45 للإصابة في العضلة الخلفية.

أجرى منتخب مصر أول تغيير اضطراري قبل نهاية الشوط الأول بخروج محمد صلاح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ونزول مصطفى فتحي.

وسجل محمد قدوس الهدف الأول لصالح غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من تسديدة صاروخية.

أحداث الشوط الثاني

فرصة خطيرة لصالح غانا في الدقيقة 50 بعد ركنية أخرجها الشناوي قبل أن تصل إلى قدوس الذي سددها ساقطة خارج المرمى.

في الدقيقة 51 سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأكدت تقنية الفيديو على صحة قرار الحكم.

في الدقيقة 57 مرور رائع من عمر مرموش وتسديدة قوية بقدمه اليمنى أخرجها حارس غانا إلى ركلة ركنية.

وسدد محمد عبد المنعم رأسية بعيدة عن المرمى.

مرموش مر بشكل رائع وسدد كرة قوية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 64.

تسديدة ضعيفة من سيمينو وصلت سهلة إلى محمد الشناوي في الدقيقة 66.

عمر مرموش نجح في تسجيل التعادل بعد خطأ فادح من لاعب غانا في إرجاع الكرة للحارس قبل أن يخطف مرموش الكرة ويمر من الحارس ويسدد في المرمى.

وأعاد محمد قدوس التقدم لصالح غانا سريعًا في الدقيقة 71 بعد تسديدة بقدمه اليسرى خدعت محمد الشناوي.

وأدرك مصطفى محمد الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 74 بعد تمريرة من تريزيجيه وتسديدة رائعة بين قدمي الحارس.

عمر مرموش سدد كرة قوية في الدقيقة 87 بعيدة عن المرمى.

محاولات من جانب غانا من أجل تسجيل التقدم.

إمام عاشور مر بشكل رائع وسدد كرة قوية تصدى لها حارس منتخب غانا.

وأهدر منتخب غانا فرصة التقدم في الثواني الأخيرة بعد خروج خاطئ من الشناوي.

