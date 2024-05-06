سلطة كافيار وفسيخ وسردين مخلى.. شم النسيم فى إسكندرية شكل تانى ( صور)

يحتفل المصريون بـشم النسيم اليوم، بالعديد من المظاهر والعادات التي يحرصون عليها كل عام من الخروج إلى المتنزهات والأماكن الترفيهية، فضلا عن تناول الأكلات المميزة في هذا اليوم وهي الفسيخ والرنجة والسردين وغيرها من الأسماك المملحة.

ومع استقبال شم النسيم وأعياد الربيع، وإقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة، أجرت “الدستور” بثا مباشرا للتعرف على الأنواع والطرق غير التقليدية في أكلات الفسيخ والرنجة في محافظة الإسكندرية.

وقال مصطفى زريق، صاحب محل للأسماك والفسيخ بالإسكندرية، إن الإقبال على الشراء يكون قبل شم النسيم، فهي عادة قديمة لتناول الأسماك المملحة في هذا اليوم بجانب عيد الفطر أيضًا.

وأضاف لـ"الدستور" أن الفسيخ يتنوع في الحجم ودرجة الملوحة، أما الرنجة فهي يوجد منها العديد من الأنواع والاختيارات منها من خالية من البطارخ ولكن كمية اللحم بها أكبر وتكون ملح خفيف، ومنها صنف خفيف الملح والبطارخ بداخلها ناعمة، وصنف آخر بطارخ خرز وتكون متوسطة الملوحة، مشيرًا إلى أن كل زبون حسب اختياره وما يفضله.

وتابع أن الفسيخ الجيد يبدأ من اختيار السمكة البوري التي سيتم تمليحها، حيث تكون سمكة مزارع، وأرض المزرعة طينية، لتكون السمكة "سمينة" وهو أفضل نوع للتمليح ويكون لحمه وفيرا.

أحدث طرق تقديم الفسيخ والرنجة

وأوضح أن الفسيخ والرنجة يقدمان بعدة طرق، والآن الجميع يطلب أن يكون الفسيخ مخليا، والسردين والرنجة أيضًا، ولكن هناك عدة طرق مبتكرة نعمل على تنفيذها، مثل سلطة الرنجة المفرومة مع الخضروات والطحينة، أو سلطة الكافيار والتي تتكون من بطارخ الرنجة مفرومة بالجزر والفلفل، وسلطة الفسيخ عبارة عن فسيخ مخلي بالبصل والفلفل.

علامات الفسيخ السليم

ومن جانبه قال أحمد أمين، شيف بمحل الأسماك والفسيخ، إن الفسيخ السليم يجب أن يكون لونه من الداخل هو اللون الوردي وليس أي لون آخر، وهو علامة على أن السمكة البوري كانت طازجة عند التمليح، وعندما يكون أي لون آخر بين الأزرق والأخضر أو غير ذلك دليل على أن السمكة لم تكن طازجة، مشيرًا إلى أن الوقت المسموح به لتناوله الفسيخ بعد خليه يكون من 48 إلى 72 ساعة ولا يزيد عن ذلك.

وتابع أن الفسيخ والرنجة يجب أن يتم خليه أمام العميل وبحسب رغبته، لكي يكون طازجا للأكل مباشرة مع إضافة الزيت ويكون بشكل شرائح أو قطع أو سلطات حسب الرغبة.

أسعار الفسيخ والرنجة

وأشار عبدالحميد، أحد الباعة في محل الأسماك المملحة، إلى أن أسعار الرنجة تتراوح ما بين 120 جنيها وحتى 180 جنيها، أما الفسيخ متوسط الملح 300، 340 جنيها، والفسيخ الملح الخفيف 360 و400 جنيه، والسردين المخلي صافي العلبة 400 جرام بسعر 100 جنيه.

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

محلات الفسيخ والرنجة بالإسكندرية