الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

منتخب مصر
منتخب مصر

ازدادت حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي، وضمن الفريق صدارة المجموعة الثانية حتى في حال خسارته أمام منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن النهائي؟

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الرأس الأخضر ليصل رصيده إلى 5 نقاط ويصعد كوصيف للمجموعة دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

أما في حال تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، فيحتاج الفراعنة إلى انتهاء مباراة موزمبيق وغانا بالتعادل أيضًا حتى يصل رصيد الفريق الوطني إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما سيصل رصيد موزمبيق وغانا إلى نقطتين لكل فريق.

وفي حال خسارة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، سيودع الفراعنة البطولة بشكل رسمي لكن هناك فرصة ضئيلة للغاية قد تعبر بالفراعنة إلى ثمن النهائي في هذه الحالة.

هذه الفرصة هي أنه في حال خسارة الفراعنة بفارق هدف، ينبغي أن تنتهي مباراة موزمبيق وغانا بالتعادل حتى يتأهل منتخب مصر بفارق الأهداف خاصةً أنه يتساوى مع المنتخبين في المواجهات المباشرة.

ويمتلك منتخب مصر 4 أهداف وعليه 4 أهداف، كما يمتلك منتخب غانا 3 أهداف وعليه 4 أهداف، أما الفريق الموزمبيقي فيمتلك هدفين وعليه 5 أهداف.

اقرأ أيضًا.. الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر مباراة مصر والرأس الأخضر كأس الأمم الأفريقية الرأس الأخضر موزمبيق

مواد متعلقة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر

الأكثر قراءة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة