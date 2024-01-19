عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

ازدادت حظوظ منتخب مصر في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي، وضمن الفريق صدارة المجموعة الثانية حتى في حال خسارته أمام منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن النهائي؟

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الرأس الأخضر ليصل رصيده إلى 5 نقاط ويصعد كوصيف للمجموعة دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

أما في حال تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، فيحتاج الفراعنة إلى انتهاء مباراة موزمبيق وغانا بالتعادل أيضًا حتى يصل رصيد الفريق الوطني إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما سيصل رصيد موزمبيق وغانا إلى نقطتين لكل فريق.

وفي حال خسارة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، سيودع الفراعنة البطولة بشكل رسمي لكن هناك فرصة ضئيلة للغاية قد تعبر بالفراعنة إلى ثمن النهائي في هذه الحالة.

هذه الفرصة هي أنه في حال خسارة الفراعنة بفارق هدف، ينبغي أن تنتهي مباراة موزمبيق وغانا بالتعادل حتى يتأهل منتخب مصر بفارق الأهداف خاصةً أنه يتساوى مع المنتخبين في المواجهات المباشرة.

ويمتلك منتخب مصر 4 أهداف وعليه 4 أهداف، كما يمتلك منتخب غانا 3 أهداف وعليه 4 أهداف، أما الفريق الموزمبيقي فيمتلك هدفين وعليه 5 أهداف.

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