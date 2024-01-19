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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

جريدة الدستور

فاز منتخب الرأس الأخضر 3- صفر على موزمبيق ليحقق انتصاره الثاني على التوالي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الستة عشر.

وضمن الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية قبل الجولة الثالثة بالوصول إلى ست نقاط من انتصارين على غانا صاحبة المركز الثالث وموزمبيق متذيلة الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني.

وافتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة أخطأ إرنان حارس موزمبيق في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.

وضاعف رايان منديس النتيجة بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلًا خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

واختتم كيفن بينا أهداف الرأس الأخضر في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزمبيق.

ويختتم منتخب الرأس الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم الإثنين.

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