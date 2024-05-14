الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مستحضرات دوائية مغشوشة بـ200 مليار دولار.. "الصيادلة" تكشف التفاصيل (فيديو)

الدواء
الدواء

تحدث الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، عن إصدار هيئة الدواء المصرية تحذيرات جديدة تتعلق بوجود أصناف دوائية مغشوشة وأخرى لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة.

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن أولى هذه التحذيرات تحمل الرقم 27 لعام 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب وإيقاف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلتين رقم 604042 و607032، والمنتج من قبل شركة مصر، بعد أن أظهرت التحاليل عدم مطابقته للمعايير.

وأكد أن ظاهرة غش الدواء ليست محلية بل عالمية، مشيرًا إلى أن حجم تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة يصل إلى حوالي 200 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، وأشاد بتعاون الصيادلة في مصر، مؤكدًا أنه في حال الشك في أي دواء، يتم الإبلاغ عنه والتعامل مع الحالة بسرية تامة، وهو ما يعد سلوكًا محمودًا.

وشدد على أهمية التتبع الدوائي للقضاء على غش الدواء، موضحًا أن هذا الأمر يتطلب تكاليف وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة وفعالة في هذا الشأن، وألمح إلى أن ارتفاع تكلفة الدواء جاء نتيجة لزيادة أسعار الدولار، مؤكدًا أن عملية تسعير الدولار في مصر كانت تمر بمراحل غير منظمة في الفترة الأخيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحريك أسعار الدواء يتضمن جوانب متعددة، بعضها يحمل آثارًا سلبية والبعض الآخر إيجابية، ولكن الهدف الأسمى هو ضمان استمرارية الإنتاج.

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